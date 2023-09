In deze aflevering van Toegevoegde Waarde gaan we het hebben over de huizenmarkt. Een geliefd onderwerp op borrels en partijen. Niet gek, want met al die hoge pieken en diepe dalen is er altijd wel wat te beleven. Maar waarom stuitert die markt eigenlijk zo heen en weer? Kun je het omslagpunt voorspellen? En hoe laveer je als koper tussen die golven door?

Om daar achter te komen spreken we met de hoofdeconoom van vastgoedadviesbureau Colliers, Madeline Buijs. Zij vertelt hoe de hypotheeknormen, de rente en psychologie de huizenprijzen kunnen beïnvloeden. En legt uit wat het verschil is tussen de prijs en de betaalbaarheid van een woning.

Ook duiken we in de geschiedenis van Nederlandse huizenmarkt. Dat doen we met econoom Matthijs Korevaar, die als assistent-professor verbonden is aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de Columbia Business School in New York. Hij vertelt onder meer waarom de huizenprijzen in de 18e eeuw razendsnel verdubbelden en welke lessen we daar nu uit kunnen trekken.

Presentatie: Anna Dijkman

Redactie: Anna de Haas en Anna Dijkman

Audiovormgeving: Gijs Friesen