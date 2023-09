Voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd is voor de rechter gedaagd door de hoofdverdachte in het witwasonderzoek waarin ook Van Eerd zelf verdachte is. De Drentse autohandelaar Theo E. beweert dat Van Eerd hem weigert te betalen voor een klassieke Mercedes. Uit onderzoek van het FD blijkt dat E. de betaling nu via de rechter probeert af te dwingen. Onderzoeksredacteur Bart Mos heeft meer details.

Het einde van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) nadert, nu het Groninger gasveld dichtgaat. Zonder deze levensader hebben aandeelhouders Shell en ExxonMobil weinig reden de NAM open te houden. De inkomsten uit kleine velden drogen gestaag op, het geld en de zin om nieuwe boringen te doen ontbreken. Ook heeft het bedrijf weinig draagvlak meer, vertelt energieredacteur Eva Rooijers.

Steden kennen nauwelijks meer ‘rafelranden’ of informele plekken waar ondernemers aan de slag kunnen. De woningnood eist iedere vierkante meter op. Funest voor de creativiteit, vinden jonge architecten en stedenbouwkundigen. Ook stadsbestuurders willen de rommelige werkplaatsen en ambachten terug in de wijk. Algemeen verslaggever Rob de Lange vertelt hoe hier plaats voor kan worden gemaakt in de smooth city.