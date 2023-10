Podcast • 05:00 Dagkoers: Van der Valk-familieruzie om miljoenen euro’s Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Binnen de bekende horecafamilie Van der Valk woedt een juridisch conflict over de opvang van asielzoekers. De 35-jarige Bob van der Valk wordt door zijn ooms beticht van 'grootschalige fraude' bij het sluiten van contracten met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Bob zou winst en commissies hebben afgeroomd 'over de rug' van het hotelconcern, betoogden ze in de rechtbank in Utrecht. Het zou gaan om tientallen miljoenen euro's, vertelt onderzoeksjournalist Gaby de Groot. Terwijl de begeleiding van spelers bij voetbalclubs steeds verder professionaliseert, blijft het met het bestuur behelpen. Na vijf wedstrijden in de eredivisie zit Ajax zonder directeur voetbalzaken en zonder president-commissaris. De club heeft al wat langer geen vaste algemeen directeur. Verslaggever Pieter Couwenbergh vroeg zich daarom af: wat maakt het zoveel lastiger om een sportclub te besturen dan een bedrijf? Lees ook Van der Valk-familie ruziet om miljoenenopbrengst asielopvang Hoe professioneel kan een voetbalclub zijn? Luister naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml