Toegevoegde Waarde: Waarom ligt er nog goud bij De Nederlandsche Bank?

Deze aflevering van Toegevoegde Waarde gaat over het Nederlandse goud. Al eeuwen het meest gewilde edelmetaal op aarde. Maar wat is de rol van het goud in onze economie nu we al lange tijd niet meer met gouden munten betalen? Is het een gedegen vertrouwensanker of vooral gestold angstzweet? Daar gaan we het over hebben met econoom Aerdt Houben, directeur financiële markten bij De Nederlandsche Bank (DNB). Hij neemt ons mee naar de oude goudkluis waar ooit duizenden goudstaven lagen. Ook legt hij uit hoe Nederland aan die goudvoorraad komt en waarom het edelmetaal nog altijd intrinsieke waarde heeft. Econoom en journalist Mathijs Bouman denkt daar anders over. Hij vertelt waarom het goudbeleid van de centrale bank niet meer van deze tijd is en wat de mogelijke alternatieven zijn. Presentatie: Anna Dijkman Redactie: Anna de Haas, Paulien Sewuster en Anna Dijkman Audiovormgeving: Gijs Friesen Luister ook naar Toegevoegde waarde via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml