06:00 'Kapitalisme is dé manier om kapitalisten onder controle te houden' Marijn Jongsma Het is hoog tijd dat iemand het opneemt voor het kapitalisme, vindt de Zweedse historicus Johan Norberg. Maar dan niet in de vorm van bedrijven die op subsidies en bescherming azen. 'Socialisme voor de rijken is een van de grootste problemen in de economie.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Thierry Chesnot/Getty Images Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen