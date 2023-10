De Nederlandse belastingadviseur Frank Butselaar is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij wordt beschuldigd van het organiseren van belastingontduiking voor onder andere dj’s Tiesto en Afrojack. Onderzoeksredacteur Bart Mos vertelt wat Butselaar in de VS te wachten staat. Je hoort ook onze Amerika-correspondent Lennart Zandbergen vanuit White Plains, waar de ‘fiscalist van de sterren’ werd voorgeleid.

Het conflict tussen investeringsmaatschappij Waterland en de oprichter en mede-eigenaar van pizza- en pastaformule Happy Italy is geëscaleerd tot meerdere rechtszaken over huurgeschillen. De Rotterdamse horecabaas Daniël de Blok verkocht in 2021 een meerderheidsbelang van zijn restaurantketen, maar zegt dat het private-equityhuis hem sindsdien ‘welbewust uitknijpt’. Retailredacteur Jan Braaksma zat afgelopen vrijdag in de rechtbank en praat je bij.

De Slowaakse verkiezingen zijn gewonnen door de oud-premier van het land Robert Fico en zijn populistische partij Smer. Algemeen verslaggever Han Dirk Hekking vertelt je wat de overwinning van Fico betekent voor de steun aan Oekraïne.