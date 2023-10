Podcast • 05:00 Dagkoers: De nieuwbouwwoningmarkt ziet er somber uit Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

De verkoop van nieuwbouwwoningen zit in het slop, bleek deze week uit cijfers van het CBS. De hogere rentes zetten de markt onder druk en het is maar de vraag of deze de komende maanden op kan krabbelen. Woningmarktredacteur Erik van Rein zet de problemen op de markt uiteen. Schaal is meer en meer het toverwoord in pensioenland. Door de nieuwe pensioenwet moeten pensioenbedrijven flink investeren in personeel en techniek. Niet elk pensioenbedrijf zal de schaalvergroting overleven, vertelt redacteur Pensioenfondsen en Vermogensbeheer Puck Sie. En Amsterdam wil lokale ondernemers meer beschermen tegen grote internationale platformbedrijven als Uber en Just Eat. Wethouder Sofyan Mbarki (PvdA) is van plan om de komende jaren €23 mln uit te trekken om lokale mkb'ers bij te staan. Redacteur Frits Conijn zet zijn plannen op een rijtje. Lees ook Makelaars: huizenprijzen iets gestegen in derde kwartaal Amsterdam bindt de strijd aan met platformbedrijven Omvang gaat regeren in pensioenland Luister naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS