11:28

Thaise rijstboeren met schulden vestigen hoop op hoge rijstprijs

Devjyot Ghoshal Napat Wesshasartar Pasit Kongkunakornkul

Thailand is na India de grootste rijstexporteur ter wereld, maar door prijssubsidies uit te delen in plaats van te investeren in productiviteit, is de sector in verval. Rijstboeren, die zich voor de inkoop van zaad zwaar in de schulden staken, hopen op die ene oogst die ze er weer bovenop zal helpen. De hoge rijstprijs biedt een kans.