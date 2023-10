Podcast • 05:00 Dagkoers: Netanyahu moest wel een oorlogskabinet vormen Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

De Israëlische premier Netanyahu heeft een noodregering gevormd. Het is een regering van nationale eenheid waarbij politieke partijen vanuit alle hoeken zijn aangesloten. Netanyahu heeft een akkoord gesloten met oppositieleider Gantz. Correspondent David de Jong legt uit waarom het vormen van deze regering zo belangrijk was voor Netanyahu. De van beleggingsfraude verdachte Rutger J., die sinds juni op de vlucht was voor de autoriteiten, is vorige week donderdag aangehouden in Miami. Nederland heeft de Amerikanen verzocht om zijn uitlevering. Dat blijkt uit stukken die zijn gedeponeerd bij de Amerikaanse rechtbank. Onderzoeksjournalist Bart Mos praat je bij over de zaak tegen Rutger J. Lees ook Netanyahu vormt eenheidsregering met rivaal Gantz