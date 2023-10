12:43 Brandblusser IMF worstelt met nieuwe wereldorde Marcel de Boer Marijn Jongsma De wereld dreigt in rivaliserende blokken uiteen te vallen, vreest het Internationaal Monetair Fonds. Geopolitieke spanningen gijzelen ook de instelling zelf. 'We moeten de boel bij elkaar houden', klinkt het op de jaarvergadering van het Fonds en de Wereldbank in Marokko.

