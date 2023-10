In deze aflevering van Toegevoegde Waarde hoor je alles over de Nederlandse staatsschuld. Al decennia kent Nederland een torenhoge schuldenberg, maar aan wie is de staat dat geld verschuldigd? Hoe komen die leningen tot stand en, nog belangrijker: moeten we die schulden niet aflossen?

Daar gaan we het over hebben met Karen van der Wiel, econoom en plaatsvervangend directeur bij het Agentschap bij het ministerie van Financiën, het instituut dat zich dagelijks bekommert over onze staatsschuld. Van der Wiel legt uit hoe en waarom staatsobligaties worden uitgegeven. En hoe dat eeuwen geleden ging, toen er nog geen snelle computers of dealing rooms waren.

Ook spreken we met econoom en ECB-hoofdredacteur Jasper Lukkezen, die bij het Centraal Planbureau jarenlang onderzoek deed naar de staatsschuld. Hij vertelt meer over de rol van een staatsschuld in de economie én legt uit waarom het zelfs voor heel rijke landen goed kan zijn om een staatsschuld hebben.

Presentatie: Anna Dijkman

Redactie: Anna de Haas, Paulien Sewuster en Anna Dijkman

Audiovormgeving: Gijs Friesen