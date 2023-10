Interview • 16:45 Gegraai in Groeifonds ‘tast betrouwbaarheid van overheid aan’ Cor de Horde Bas Knoop Opnieuw wil de politiek een greep doen uit het Nationaal Groeifonds, dit keer om de brandstofaccijns te bevriezen. Rianne Letschert, voorzitter van de onafhankelijke beoordelingscommissie, is bezorgd. ‘Als de politiek er een graaifonds van wil maken, zullen wij ons beraden op onze positie.’

