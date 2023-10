Podcast • 05:00 Dagkoers: Huizenbeleggers slepen staat voor rechter wegens te lage huur Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Particuliere huizenbeleggers zijn een massaclaim gestart tegen de Nederlandse staat. De Stichting Fair Huur voor verhuurders verzet zich tegen vorig jaar ingevoerde regels, waardoor de huren van veel woningen worden verlaagd. Volgens de vastgoedbeleggers is dat kabinetsbeleid in strijd met het eigendomsrecht. Zij willen hun schade verhalen op de overheid, blijkt uit een dagvaarding ingezien door het FD, vertelt woningmarktredacteur Erik van Rein. Het Israëlische grondoffensief, dat voor dit weekend gepland stond, is met een paar dagen uitgesteld vanwege het slechte weer. Regen en bewolking zouden het voor Israëlische piloten en drone-operators moeilijk maken om grondtroepen luchtdekking te geven. Dat heeft het Israëlische leger zondag laten weten, vertelt correspondent David de Jong.