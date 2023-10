16:25 'Bankenlobby? Dan zeg ik tegen de SP: praat ook met ons' Marcel de Boer Marijn Jongsma Hoe financieren we de energietransitie? ING-topman Steven van Rijswijk roept overheid en politieke partijen op meer gebruik te maken van de aanwezige kennis bij het bedrijfsleven. 'Ik zou willen zeggen: bevraag ING, en ook Rabobank en ABN Amro, en alle grote bedrijven.'

