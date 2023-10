16:24

Japan en China strijden in Zuidoost-Azië om de gunfactor

China viert deze week het 10-jarig bestaan van de Nieuwe Zijderoute. Peking is niet het enige land dat via bruggen, wegen en havens zijn invloedsfeer probeert te vergroten in de wereld. Japan investeerde afgelopen jaren meer in infrastructuur in Zuidoost-Azië dan China. Voor ontvangende landen is het een voordeel; zij kunnen van twee walletjes eten.