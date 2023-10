De crisis op de woningmarkt is een van de onderwerpen waar Nederlanders zich in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van november het meest zorgen overmaken: of zij zelf wel een betaalbare woning kunnen vinden, of hun kinderen zelfstandig kunnen gaan wonen, wat er met de hypotheekrente gaat gebeuren, of met de huurprijzen. Dinsdag en donderdag debatteert de Tweede Kamer daarover met minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge. Politiek verslaggever Martine Wolzak blikt vooruit.

Wat betekent de nieuwe geweldsexplosie in Israël voor het aanwezige Nederlandse bedrijfsleven? Vertrekken of investeringen bevriezen is minder gemakkelijk dan het lijkt. Voor je het weet sta je op een Amerikaanse zwarte lijst. Kleur bekennen is wel het laatste dat bedrijven willen, vrezend voor de consequenties ervan. Algemeen redacteur Pieter Couwenbergh legt hun twijfels aan je uit.

Kopers stellen strengere voorwaarden aan ondernemers die hun bedrijf willen verkopen. In de helft van de gevallen wordt de overnamesom afhankelijk gemaakt van de resultaten. Dat blijkt uit onderzoek van Brookz. Mkb-redacteur Frits Conijn vertelt je wat die strenge voorwaarden precies zijn, en hoe verkopers nu zichzelf nog aantrekkelijk positioneren.