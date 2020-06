Interview

‘Dierenactivisten zien het leven in het wild als een soort Disney-film’

Rembrandt Sutorius was een goedbetaalde consultant bij McKinsey, maar wilde directeur van Artis worden. Hij schreef een briefje en nu woont en werkt hij te midden van olifanten, gibbons en jaguars. Hij gebruikt nog steeds een Excel-sheet voor de planning, maar is dan ook verantwoordelijk voor een miljoenenverbouwing en managet tegelijkertijd de gevolgen van de coronacrisis. ‘Elke dag dat we open zijn kost geld.’