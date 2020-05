Essay

Terreur van compliance

De vorige crisis heeft een keur aan regels opgeleverd voor banken. Complianceofficers zien toe op de naleving ervan, met als schadelijk bijproduct dat bankiers - en velen met hen - zelf niet meer nadenken over hun morele handelen, ziet predikant Joost Röselaers. Deze nieuwe crisis is een goed moment om weer over ethiek na te denken.