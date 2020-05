Werk & geld

Vrienden op de zaak

In deze thuiswerktijd is het lastig bevriend te raken met collega’s of die vriendschappen te onderhouden. Toch maar proberen, want amicale relaties op het werk zijn niet alleen gezellig, ze verbeteren ook je prestaties en verhogen je zelfvertrouwen, betoogt journalist Maud Beucker Andreae.