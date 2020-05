‘Mijn onzekerheid zit me in de weg’

Lezers vragen wekelijks advies. Deze keer in de rubriek Raad & Daad: Milou* (26), jurist bij een adviesbureau. ‘Ik wil graag hogerop komen, maar mijn onzekerheid – ik ben op school veel gepest –staat me in de weg. Op mijn werk en bij sollicitaties hoor ik dat ik gesloten ben. Hoe kan ik me meer openstellen?’ Map Oberndorff geeft antwoord.