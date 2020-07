Persoonlijk

Goede relatie? Ga in therapie

Vrijwel alles heeft onderhoud nodig in het leven. Toch verwachten we van onze relatie dat die vanzelf goed loopt. Maar in elke verbintenis, hoe goed ook, sluipen irritaties, oningeloste verwachtingen en communicatieproblemen. Met een relatie-apk haal je de pijnpunten én de goede dingen naar boven.