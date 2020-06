Interview

‘Praat meer over seks, doe minder aannames’

De Britse Flo Perry schreef een boek over seks, maar vooral over keuzevrijheid. Met expliciete uitleg, inclusief achttien illustraties van vulva’s. Want er is nog werk te doen, zegt ze: ‘Er is niet één universeel hot waar iedereen het over eens is en waaraan je moet voldoen om seksueel aantrekkelijk te zijn.’