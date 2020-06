‘Dat videobellen duurt me veel te lang’

Lezers vragen wekelijks advies. Deze keer in Raad & Daad: : Liesbeth* (47), beleidsmedewerker: ‘De videovergaderingen in mijn organisatie verlopen vaak slopend inefficiënt. Live kon je dan met non-verbaliteit veel signalen afgeven, zoals in de verte staren, in je stoel gaan hangen, vermoeid kijken of gapen. Dat kan nu niet. Hoe geef je nu signalen af?’ Sanne Kloosterboer geeft antwoord.