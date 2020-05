Interview

‘ Ik vrees dat we in no time weer in de oude groef schieten’

Tony Crabbe is de auteur van de bestseller ‘Nooit meer te druk’. Daarin schetst hij hoe je rustiger en relaxter kunt leven, eigenlijk een bestaan dat veel overeenkomsten heeft met onze manier van leven onder de lockdown. Dus schreef hij een nieuw boek met als thema: hoe kunnen we de coronacrisis benutten om blijvend zaken te veranderen in ons drukke leven. ‘Ongebreidelde positiviteit kan giftig zijn.’