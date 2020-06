‘Kan ik vasthouden aan mijn concept?’

Lezers vragen wekelijks advies. Deze keer in Raad & Daad: Carla Laan* (59), die een modezaak in Amsterdam heeft. ‘De collectie is voor vrouwen die zich mooi willen kleden voor het werk en feestelijke gelegenheden. Thuiswerken zal waarschijnlijk nog lang doorgaan en bruiloften en partijen vinden nog niet veel plaats. Wat betekent dat voor mijn concept? Ik wil het liever niet aanpassen.’