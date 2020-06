Financiële sector

Hoe crisisbestendig ben je?

Net als de coronapandemie grijpt de aanstormende recessie veel Nederlanders bij de keel. Hou je je omzet of baan? Wat gaan de aandelen- en huizenprijzen doen? Relax. Jij bent niet dé economie. Steek dus, voor je in de stress schiet, de thermometer in je geldzaken en peil je crisisbestendigheid met de volgende test.