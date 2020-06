Reizen

Op reis in een boek

Het wordt een zomer om je te verliezen in de literatuur. Kies een van de boeken op de volgende pagina’s en maak zo een spannende karrentocht over de Argentijnse pampa’s, een bloedstollende zeereis, een roadtrip door de VS, een filosofische treinreis, of ga op zoek naar oosterse wijsheid in het China en India van de 16de eeuw.