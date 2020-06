Profiel

Ballerina met een bewogen leven

Zou je het levensverhaal van Michaela DePrince verfilmen, dan zou het ongeloofwaardig zijn. Een arm meisje uit Sierra Leone, een magazine over ballet dat komt aanwaaien, een belofte op een sterfbed. En dan die carrière als ballerina bij Het Nationale Ballet. En, o ja, die film komt er. Madonna gaat hem maken. Profiel van een ballerina die in haar jonge leven veel pech en veel geluk had.