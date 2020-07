Interview

Een bedrijf met je moeder

Een bedrijf runnen met een compagnon vraagt al om afstemming en inlevingsvermogen. Maar een bedrijf samen met je moeder? Dat is misschien nog wel moeilijker. Drie moeders en dochters vertellen: ‘Soms denken mensen dat we ruzie hebben, maar dat is onze manier van communiceren.’