Sieg Maandag, kunst na Bergen Belsen

Hij werd zijns ondanks beroemd door één foto: de foto die George Rodger van hem nam na de bevrijding van concentratiekamp Bergen-Belsen. De zevenjarige Sieg loopt, zijn gezicht licht afgewend, langs een eindeloze rij lijken in de berm. Als kunstenaar zou hij later vele gezichten schilderen, die vrijwel allemaal dezelfde kant op keken. Zijn werk is nu bijeengebracht in een boek.