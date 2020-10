Essay

Het leven in een bubbel maakt een mens niet schuldig of racistisch

Je op sociale media uitspreken tegen racisme is vast goedbedoeld, maar ook nogal gratuit als je zelf nooit iemand tegenkomt met een andere kleur of achtergrond dan jij, betoogt journalist Binnert de Beaufort. Laat kinderen zien dat er een andere wereld is.