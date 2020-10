Essay

Je werk is je roeping. Ook als je geen predikant bent

Predikant Joost Röselaers voelt zich altijd wat ongemakkelijk als mensen zijn vak associëren met een bijzondere roeping. In ál het werk zit een roeping, meent hij. Het gaat erom te ontdekken wat die is. En het is heus niet altijd een stem van boven die tot je spreekt.