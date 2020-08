Raad & Daad

‘Wat te doen nu ik geld overhoud?’

Lezers vragen wekelijks advies. Deze keer: Sander de Laat (24) is pas afgestudeerd en werkt in de voedingsmiddelenindustrie. ‘Ik houd door wat meevallers en extra’s het komende jaar zo’n €25.000 over. Zonde om op de spaarrekening te zetten. Mijn familie zegt dat ik er mooi mijn hoge studie-schuld mee kan halveren. Maar die is renteloos. Is er geen betere bestemming?’ Jannie Benedictus geeft antwoord.