Interview

Therapie, de overschatte remedie

Psychotherapie werkt soms, een beetje. Dat is in een notendop de strekking van ‘Het misverstand psychotherapie’, het boek van arts en systeemtherapeut Flip Jan van Oenen. De geestelijke gezondheidszorg mag wel wat bescheidener worden. ‘Pech is geen behandelbare stoornis.’