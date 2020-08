Essay

De coronacrisis leert ons hoe kwetsbaar we zijn

Wat kunnen we uit de coronacrisis halen? Volgens sommigen wijze lessen voor een betere wereld, volgens anderen een kans om duistere schaduwmachten te ontmaskeren. FD Persoonlijk-eindredacteur Sanne Kloosterboer denkt dat deze tijd ons maar één ding toont: hoe kwetsbaar we zijn, als mens en als samenleving. En hoe moeilijk we daaraan willen.