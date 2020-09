Mode

Kanyes kweekvijver van modetalent

Been Trill is een Amerikaans collectief van deejays, ontwerpers en kunstenaars. De groep kwam nooit helemaal van de grond, maar bleek een lucratieve voedingsbodem voor individueel succes. Zo is Virgil Abloh sinds een paar jaar artistiek directeur bij Louis Vuitton en werd Matthew M. Williams vlak voor de zomer benoemd tot hoofdontwerper van Givenchy.