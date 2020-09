Raad & Daad

‘Mijn baas zei dat ik niet eens hoefde te solliciteren’

Lezers vragen wekelijks advies. Deze week: salesmanager Leon* (54) hoort dat er intern een vacature is voor een hogere functie. De directeur van het verpakkingsbedrijf waar hij werkt, laat zonder opgaaf van redenen weten dat hij niet hoeft te solliciteren. Leon is woedend. ‘Ik voel me gepasseerd. Het liefst neem ik ontslag.’ Jolan Douwes geeft raad.