Werk & geld

Af en toe met pensioen. Dat kan iedereen

Weer aan de bak na vakantie is vaak geen pretje. Maar van kleins af aan weten we dat werken gewoon iets is wat je doet tot je oud wordt. Dan pas mag je relaxen. Toch? Het kan ook anders, volgens Rowan Siskens (27), die net met pensioen is geweest.