Cultuur

Rock in de collegebanken

Zo’n 25 jaar geleden begonnen de plannen voor de eerste popmuziekopleiding in Nederland. Artiesten als Danny Vera en Duncan Laurence studeerden aan die Rockacademie in Tilburg. Maar de grote meerwaarde zit in de mensen die uiteindelijk níét op het podium terechtkomen. ‘Je krijgt er nuttige vaardigheden aangeleerd, maar het biedt geen garantie voor een leven als artiest.’