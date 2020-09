Essay

Kan de oerman de mensheid redden?

Hij leefde 25 jaar uit een rugzakje en legde ontelbare kilometers af, tot in de grimmigste uithoeken van de wereld. Hij overleefde de Surinaamse­ jungle op ingewanden van een zelfgeschoten bosvarken. En hij heeft driemaal de dood in de ogen gekeken. Auteur Rob Hammink moest en zou zijn mannelijkheid bewijzen door gevaren op te zoeken. Kan een revival van de oerman in deze onzekere tijden de mensheid redden, vraagt hij zich af.