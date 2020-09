Mode

Travestie is een trend en op veel terreinen

Het fenomeen drag is hip. Mannen die zich kleden als vrouwelijke showgirls in vol ornaat zagen we al op tv en in de mode. Nu duiken ook drag-elementen op in de cosmetica, de muziek én het taalgebruik. De kunstvorm, bekend om de veren en de dikke laag make-up, lijkt uit het nachtclubcircuit te zijn gekropen.