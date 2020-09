Interview

Kunstenaar Daniel Arsham: ‘Ik combineer verleden, heden en toekomst’

Kunstenaar Daniel Arsham maakt van verval een succes. Zijn werk wordt geëxposeerd bij galeries in São Paulo, Amsterdam en Tokio. Grote modenamen, van Dior tot Ronnie Fieg, willen met hem samenwerken. FD-correspondent Barbara Noordermeer zoekt hem op in zijn New Yorkse studio.