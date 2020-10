Raad & Daad

‘De stap naar een vaste baan is groot’

Lezers vragen wekelijks advies. Deze week: Saskia (46)*, ondernemer in de evenementenbranche, wil weer in dienst. ‘Ik mis collega’s en wil projecten leiden in de duurzaamheidssector. Bij sollicitaties merk ik dat werkgevers de stap van een eigen zaak naar een dienstverband, ook nog in een ander vakgebied, groot vinden. Hoe maak ik die kleiner?’ Map Oberndorff geeft antwoord.