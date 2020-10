Interview

Interieurontwerper Axel Vervoordt: ‘De smaak van Kim en Kanye is heel puur’

Over heel de wereld richt de Vlaamse kunstverzamelaar en interieurontwerper Axel Vervoordt (73) de huizen van beroemdheden en notabelen in. Trends interesseren hem niets, rust en harmonie des te meer. Onlangs werd hij geëerd door het Franse ministerie van Cultuur met het insigne van “Officiers des Arts et des Lettres” (Officier in de Kunst en Letteren).