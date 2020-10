In beeld

Idealisten op wereldreis

Op een zomerdag in 1911 vertrokken drie twintigers vanaf de Dam in Amsterdam voor een voettocht rond de wereld. Ze waren geheelonthouder en vegetariër, strijdend voor sociale gelijkheid en op zoek naar vrijheid in de natuur. Ze noemden zich wereldwandelaars. Historicus Wim Willems heeft hun verhaal opgeschreven.