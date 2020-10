Het gesprek van je leven

MKB-voorman Jacco Vonhof over zijn gesprekken met de bankman

Welk gesprek zette je aan het denken of in beweging? Welke conversatie had grote invloed? In de serie ‘Het gesprek van je leven’ vraagt journalist Annemiek Leclaire mensen naar dat gesprek. Deze week Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland.