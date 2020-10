Werk & geld

Internationaal videobellen? Vertel over je schoonouders

Communiceren met werkrelaties uit andere culturen kan in het echt al lastig genoeg zijn. In het tijdperk van videobellen is de kans op miscommunicatie zelfs nog groter. Nederlanders kunnen best wat persoonlijker worden om de gesprekken vlotter te laten lopen, vinden experts.