Het gesprek van je leven

ABN Amro-hoofdeconoom Sandra Phlippen over haar beslissende ontmoeting

Welk gesprek zette je aan het denken of in beweging? In de serie ‘Het gesprek van je leven’ vraagt journalist Annemiek Leclaire mensen naar dat gesprek. Deze week Sandra Phlippen, hoofdeconoom ABN Amro. ‘Het blijft moeilijk dat je niet weet wie er nog op je zit te wachten.’