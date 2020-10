Persoonlijk

Een goed gesprek over de dood voorkomt veel leed en gedoe

Willen je ouders gereanimeerd worden? Of aan de beademing als ze op de intensive care zouden belanden? En hoe zijn hun wensen voor hun begrafenis of crematie? Praten met je ouders over de laatste fase van hun leven, we gaan het liever uit de weg. Maar een goed gesprek erover kan veel leed en gedoe voorkomen. ‘We waren opgelucht dat we wisten wat hij had gewild.’