Illustratie: Jedi Noordegraaf/Studio Vandaar,

‘Toen ik 13 jaar oud was vertelde mijn vader mij over de nacht waarin ik als baby naar een onderduikadres werd gebracht. Er werd thuis slechts fragmentarisch over de oorlog gesproken. Net na de oorlog had mijn moeder een inzinking gehad toen ze hoorde dat haar ouders waren vermoord, nu, jaren later, moest mijn vader, rabbijn, overwerkt, even alleen zijn. Mijn moeder vond het verstandig dat hij de hei op ging. “Ga jij maar mee”, zei ze tegen mij.’

‘Het is mei 1943, Amsterdam-Oost. Er is een razzia. De deur wordt opengebroken. Er komt een SS-officier met handlangers binnen. Mijn vader kijkt naar mijn moeder en zegt: “Te laat.” De koffers staan al gepakt. Mijn moeder wilde eerst niet proberen onder te duiken omdat haar ouders er nog waren, maar die waren kort tevoren opgepakt. Het is moeilijk voor mijn ouders een onderduikplaats te vinden met mij erbij. Dus die koffers staan klaar, voor het moment dat het verkeerd gaat of voor als we nog kunnen onderduiken.’

‘Mijn vader vertelde mij: “De SS’er loopt naar het wiegje waar jij in ligt, drie maanden oud, hij buigt zich over je heen en zegt: “Schade dass er ein Jude ist.” Mijn vader antwoordt: “Gelukkig dat hij een Jood is, want wat er ook met hem zal gebeuren, hij zal nooit opgroeien als het kind van moordenaars.”’

‘Daarop slaat de SS-officier hem in het gezicht, schreeuwt “Dreckjuden” en schreeuwt tegen de mensen om hem heen: “Deze mensen zijn zo vies, wij kunnen ze nu niet vastpakken.” En zegt tegen mijn ouders: “Was je, wij komen morgen terug.”’

‘Toen zei mijn vader tegen mij: “En vergeet nooit, mijn jongen, er stonden tranen in de ogen van de SS-officier, en deze tranen hebben ons leven gered.”’

‘Mijn ouders kregen snel contact met Tiny van de Bilt, verzetsstrijder, 25 jaar, wat iets zegt over jongeren en de beslissing die ze al heel jong kunnen nemen en de ongelofelijke moed die ze kunnen tonen.’

‘Tiny zorgt ervoor dat ik word opgehaald. Mijn moeder zet de babywagen beneden, daar lig ik in. Zij trekt zich terug op twee- of driehoog en kijkt door het gordijntje. Er komt een vreemde vrouw, die mij in het wagentje meeneemt en uit het zicht van mijn moeder duwt.’

‘In een koffer met luchtgaten ben ik toen naar Bertus en Ria van der Kemp in Velp gebracht, waar ik twee jaar lang in een kelder woonde. Later zou mijn onderduikvader sterven toen hij zich boven op me gooide om mij voor een granaat te beschermen.’

‘Het jonge kind dat ik was kon nog geen naam geven aan wat het beleefde, en toch heb ik alle details opgeslagen. De beelden kwamen voor de woorden. Na de oorlog had ik nachtmerries en liep ik veel weg, de verweesde stad in.’

‘Mijn vader wilde met dit gesprek een les doorgeven: zelfs als het hart volledig verdonkerd is door haat, door indoctrinatie, zolang de blik van een baby die donkerte kan doorklieven, is er niets verloren, en is alles mogelijk. Dan is een SS’er die door Himmler is opgevoed om Joden als ongedierte te zien, in staat een toneelstuk op te voeren opdat zijn handlangers geen argwaan krijgen dat hij overstag is gegaan.’

(Tekst gaat verder onder kader)

Awraham Soetendorp (77) Is rabbijn emeritus van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag. Hij was president van de Europese Regio van de Wereld Unie van Progressief Jodendom en vicevoorzitter van het Global Forum of Spiritual and Parliamentary Leaders. Hij is oprichter van de Week van Respect. Soetendorp is getrouwd en heeft twee dochters en zeven kleinkinderen. (Foto: ANP)

Teer bloempje

‘Het is voor mij altijd noodzakelijk geweest vast te houden aan de hoop waar dit gesprek over gaat. Elk ogenblik, elke ontmoeting, is een kans om iets te veranderen.’

‘Dat geldt natuurlijk ook voor mijn onderduikmoeder in Velp. Ze staat in de deuropening en iemand vraagt: “Kunt u voor deze baby zorgen?” Ze was Duitse van geboorte, maar fel gekant tegen het nationaal-socialisme. Duitse soldaten kwamen bij haar op de thee, haar buren waren NSB’ers. Hoeveel tijd had deze vrouw om te beslissen? Als zij toen gezegd zou hebben: ik kan het niet, had niemand later in de geschiedenis met een vinger naar haar kunnen wijzen. Maar als ze dat gezegd had, was de kans groot geweest dat ik hier nu niet voor u zat, want ik was de baby, en dan waren de kinderen en de kleinkinderen er ook niet.’

‘Als het dan zo is dat ik gespaard ben, waarom ik, en niet al die anderen?’

‘Iemand zei eens: “Hoe kunt u het over hoop hebben, anderhalf miljoen Joodse kinderen zijn wél vermoord.” Die verantwoordelijkheid – waarom heb ik het wel overleefd – heb ik altijd gevoeld. Ik ging veel langs scholen om te vertellen. Op een dag kwam ik op een school in De Bilt. De kinderen zaten in een kringetje te wachten, ik kwam daar binnen, een oude man met een keppeltje. Ik vertelde ze in een onbewaakt ogenblik over de baby en de SS-officier. En na afloop vroeg ik: waarom denken jullie dat die SS-man mij spaarde? Het was helemaal stil. Ik dacht: hoe kan ik dat vragen aan 10-, 11-jarigen, en toen zei een meisje met de naam Emma: “Omdat u een teer bloempje was, met de wortels nog in de grond. Die kun je er niet uit trekken.” Dat was het antwoord dat ik kreeg. Ik kan er nog om huilen. Het mooiste wat ik ooit gehoord heb.’

‘Het gesprek met mijn vader heeft me op een verantwoordelijkheidsgevoel gedrukt: ik ben er niet voor niets. Ik heb het overleefd, en al die anderen, die meer recht of waarde hadden om te leven, niet. Dat moet je niet overdrijven, krijg ik te horen als ik zoiets zeg, maar toch: als het dan zo is dat ik gespaard ben, waarom ik, en niet al die anderen? Daarom ben ik misschien al zo jong als rabbijn begonnen, ik was 25. Ik zag het onmogelijk te dragen verdriet om me heen. En nog blijf ik me inspannen.’

‘Waar het om gaat is dat het verdriet niet de overhand heeft, maar dat de balans doorschiet naar hoop en optimisme. Als je vraagt: wat heb je geprobeerd te doen met je leven, dan is het antwoord misschien: iets van die balans terugbrengen.’

‘Mijn vader moet geweten hebben wat een enorme indruk dat gesprek op mij zou hebben. Dat het consequenties zou hebben, een leven lang.’

Het gesprek van je leven Lees op fd.nl/gesprek eerdere afleveringen van ‘Het gesprek van je leven’. Interviewkandidaten zijn onder meer Shell-directeur Marjan van Loon en wetenschapper Robbert Dijkgraaf.

Lees meer in FD Persoonlijk, het weekend magazine van Het Financieele Dagblad over mensen, cultuur, lifestyle, reizen, carrière en personal finance.